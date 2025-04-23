Guterres’ten liderlere acil çağrı: Kaybedecek zamanımız yok!

Guterres, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve 17 ülke ile Avrupa Birliği ve Afrika Birliği temsilcilerinin katıldığı çevrim içi toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Toplantının yalnızca iklim değişikliğine odaklandığını ve geniş katılımla gerçekleştiğini belirten Guterres, “Dünyamız büyük engeller ve krizlerle karşı karşıya. Ancak iklim taahhütlerimizden sapamayız. Brezilya’daki COP30 öncesi eylem ivmesini artırmalıyız. Bugünkü toplantı bu çabanın önemli bir parçasıydı. Kaybedecek bir anımız yok.” dedi.

Hızla artan iklim felaketlerinin hiçbir bölgeyi esirgemediğini ifade eden Guterres, bu krizin yoksulluğu derinleştirdiğini, toplulukları yerinden ettiğini ve çatışma ile istikrarsızlığı körüklediğini belirtti.

“KİMSE TEMİZ ENERJİ DEVRİMİNİ DURDURAMAZ”



Ülkelerin yenilenebilir enerjinin yüzyılın ekonomik fırsatı olduğunu fark ettiğini dile getiren Guterres, “Hiçbir grup ya da hükümet temiz enerji devrimini durduramaz. Bilim ve ekonomik dengeler bunu destekliyor. İklim cehenneminden çıkış yolu yenilenebilir enerjiden geçiyor.” diye konuştu.

Guterres, Paris Anlaşması’ndan bu yana küresel ısınma eğiliminin aşağı yönlü olduğunu ve kolektif iklim eyleminin etkili olduğunu hatırlattı. Toplantıda liderlere iki konuda çağrıda bulunduğunu belirten Guterres, “COP30 öncesi en güçlü ulusal iklim planlarını sunmaları ve gelişmekte olan ülkelere desteklerini artırarak kendi dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları gerektiğini söyledim.” dedi.

İklim değişikliğine en az katkıda bulunanların en ağır etkileri yaşadığını vurgulayan Guterres, COP30’da gelişmekte olan ülkeler için 2035’e kadar yıllık 1,3 trilyon dolarlık finansmanı sağlayacak bir yol haritası gerektiğini ifade etti.

Guterres, “Bugünkü toplantı, iklim eyleminden vazgeçemeyeceğimizi, vazgeçmememiz gerektiğini ve vazgeçmeyeceğimizi açıkça gösterdi.” diyerek sözlerini tamamladı.