Güven endeksi inşaat sektöründe azaldı

Kaynak: İHA
Güven endeksi inşaat sektöründe azaldı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış gösterirken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 0,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.

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