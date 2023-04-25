Güvenlik görevlisi kendini vurdu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir güvenlik görevlisi iddiaya göre silahını temizlerken ateş alması sonucu kendini yaraladı.

Güvenlik görevlisi kendini vurdu

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikası girişindeki güvenlik nizamiyesinde meydana gelen olayda, güvenlik görevlisi A.B. tabancasını temizlediği sırada tabanca ateş aldı.

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Tabancadan çıkan kurşun, A.B.’nin bacağını sıyırırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan A.B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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