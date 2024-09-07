Güvenlik görevlisinin dikkati hırsızı yakalattı. Emeklinin parasını çalmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Güvenlik görevlisinin dikkati hırsızı yakalattı. Emeklinin parasını çalmaya çalıştı

Isparta’da bir bankadan çıkan emeklinin poşete koyarak taşıdığı para kapkaççı tarafından çalındı. Bankanın güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesi hırsızın hızlı bir şekilde yakalanmasını sağladı.

Isparta’da bir bankadan 71 bin 910 lira çeken müşteri poşette koydu. Bankadan çıkarak yolda yürüyen emekli vatandaşın yanına yaklaşan bir kişi para dolu poşeti alarak kaçtı.

Bankanın güvenlik görevlisi olayı gördükten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kimliğini tespit ettiği hırsızlık şüphelisini 2 saat içinde yakaladı. Yakalan hırsızın üstünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken hırsızın çaldığı paranın 67 bin 380 lirası sahibine iade edildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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