Güvenlik kamerası bakımı kâbusa döndü! Dolmuş vinç sepetine çarptı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ordu Altınordu’da görünmez kaza denilen bir olay yaşandı. Güvenlik kamerasının bakımı için vinçin sepetine çıkan bir kişiye dolmuş çarptı. Çarpma sonrası kişi yere düşerek yaralandı.

Özel bir şirkette çalışan Emin Elmalı, Şarkiye Mahallesi'ndeki güvenlik kamerasının bakımı için vincin sepet bölümüne çıktı.

Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen dolmuş, sepetin bağlı bulunduğu vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun üzerine düşen Elmalı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sedye ile dolmuş üzerinden aldıkları işçi, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

