Yolcu taşımacılığı yapan taksiler dolmuşlar minibüsler servis araçları ve otobüslerde araç takip cihazı, kameralarla görüntü kayıt sistemi ve acil durum butonu gibi teçhizatların bulundurulması zorunlu oldu. Bunun için belirtilen süre ise araçların model yıllarına göre değişiyor.

Bu işi yapan araç 2023 model sonrası üretilmiş bir araç ise bu sistemleri taktırması için son günü 01.01.2026. Yani 2 aydan biraz daha fazla zamanları kaldı.

Eğer araç 2018 – 2022 yılları arasında üretilmiş ise o zaman bu sistemleri taktırmaları için son gün 01.01.2027

Araç 2017 yılı öncesinde üretilmiş ise son gün 01.01.2028

Yeni üretilen araçlarda durum nedir derseniz? Zorunluluktan dolayı artık araçlar istenilen bu sistemler olmadan işe başlayamayacak.

Hususi kullanım için satın aldığımız otomobillerimizde böyle bir zorunluluk yok.

Ancak ben Yeniçağ Gazetesi Otomotiv Editörü ve Youtube Ahmet Yeşilbağ kanalının ekran yüzü olarak otomobil sahibi tüm okurlarıma ve izleyenlerime; araçlarına en azından ön arka kayıt alan güvenlik kamera sistemlerini taktırmalarını tavsiye ediyorum.

Ömrünüz boyunca belki bir kez işinize yarar ama o bir seferlik kayıt hayatınızı kurtarabilir.