Güvenlik kamerasını fark eden hırsızçaldığı ayakkabıları yerine koydu

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bir binaya giren hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarını fark edince çaldığı ayakkabıyı geri yerine koydu.

Güvenlik kamerasını fark eden hırsızçaldığı ayakkabıları yerine koydu

Sultangazi'de ise bir kişi mağazanın önündeki ürünü kucağına alarak çaldı, başka bir markette ise bir kişi kaşarları elbisesinin içine sakladıktan sonra ayrıldı. Bu hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik kameraları, Gaziosmanpaşa'da binaya giren hırsızlık şüphelisinin çaldığı ayakkabıyı geri bırakmasını kaydetti. Sultangazi'de ise bir şüpheli mağaza önünde bulunan fırını kucağına alarak hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Ayrıca Esentepe Mahallesi'ndeki bir markette ise bir kişi kaşarları alıp elbisesinin içine sakladıktan sonra marketten ayrıldı. Tüm bu olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu olaylarla ilgili olarak polis soruşturma başlattı ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılması için gerekli adımların atılması bekleniyor.

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