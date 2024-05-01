Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

Adana'da bir inşaatın dış cephesini boyamak için güvenlik önlemi almadan sarkarak çalışan işçilerin görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşçilerin canlarını tehlikeye atarak yaptıkları bu cesur çalışma, izleyenlerde endişe ve tepki yarattı.

Görüntülerde, işçilerin yüksekten sarkarak boya yapmaları ve herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmamaları dikkat çekti. Bu riskli çalışma şekli, iş güvenliği konusundaki önemin bir kez daha vurgulanmasını sağladı.

İşçilerin bu tehlikeli çalışma yöntemi, sosyal medyada geniş kitleler tarafından eleştirildi. İzleyiciler, işçilerin güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak işçilere desteklerini dile getirdiler.