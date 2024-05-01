Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

Kaynak: DHA
Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Adana'da sarkarak boya yapan işçilerin riskli çalışması sosyal medyada gündem oldu

Adana'da bir inşaatın dış cephesini boyamak için güvenlik önlemi almadan sarkarak çalışan işçilerin görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşçilerin canlarını tehlikeye atarak yaptıkları bu cesur çalışma, izleyenlerde endişe ve tepki yarattı.

Görüntülerde, işçilerin yüksekten sarkarak boya yapmaları ve herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmamaları dikkat çekti. Bu riskli çalışma şekli, iş güvenliği konusundaki önemin bir kez daha vurgulanmasını sağladı.

İşçilerin bu tehlikeli çalışma yöntemi, sosyal medyada geniş kitleler tarafından eleştirildi. İzleyiciler, işçilerin güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak işçilere desteklerini dile getirdiler.

Son Haberler
Rey Manaj'dan müjdeli haber Spor
Rey Manaj'dan müjdeli haber
Bebeğinin kız olacağının öğrenince sinirlenen baba tepki topladı Video
Bebeğinin kız olacağının öğrenince sinirlenen baba tepki topladı
Dans eden çalışanlar müşteriye yakalandı Video
Dans eden çalışanlar müşteriye yakalandı
Rafa Silva Süper Lig yolcusu Spor
Rafa Silva Süper Lig yolcusu
Çıkmak istemeyeceğiniz lüks sığınak sosyal medyada gündem oldu Video
Çıkmak istemeyeceğiniz lüks sığınak sosyal medyada gündem oldu
Kazada ölen kızlarının cenazesinin getirildiği evleri 6 yıl sonra kendilerine mezar oldu Yerel Haberler
Kazada ölen kızlarının cenazesinin getirildiği evleri 6 yıl sonra kendilerine mezar oldu