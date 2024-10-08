Güvenlik ve adalet eksikliği

Haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyoruz. Küçük bir kız çocuğu, en yakın bildikleri tarafından vahşice katledildi ve henüz -hâlâ- katilin kimliği netleştirilemedi. Küçücük bir çocuk yaşarken güvende tutulamadığı gibi, ölümü hâlinde de adaletin yerini bulmasını sağlayacak mekanizmalar yetersiz kaldı.

Narin cinayeti, bize suçun öncesinde de sonrasında da ne kadar korunmasız olduğumuzu oldukça net bir şekilde gösterdi.

Çok önemli iki şeyin eksikliğini de…

Güvenlik ve adalet.

Güvenlik

Metropoll’ün son araştırmasına göre, halkın yüzde 77’si kadınların güvende olmadığı konusunda hemfikir.

Ne yazık ki diğer istatistikler de bu hissiyatı haklı çıkarır nitelikte.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun son yayımladığı rapora göre, eylül ayında 34 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Henüz yeni başlayan ekim ayının ilk 7 gününde ise, 7 kadın öldürüldü.

Hemen her gün bir kadın cinayeti veya şiddet içerikli habere tanık oluyoruz.

Ayşenur Halil, İkbal Uzuner, Sonay Öztürk, Bedriye Işık son bir kaç günde öldürülen kadınlardan bazıları… Onların yanısıra, ölümleri şüpheli bulunan kadınların sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.

Hâl böyle olunca toplum büyük oranda kadın ve çocukların güvende olmadığı konusunda hemfikir.

Oysa, güvenli bir yaşam sürmek her insanın temel haklarından biri. Devletin temel görevlerinden biri de bunu sağlamak.

Adalet

Yaşam hakları korunamayan kadınlar, yaşarken de eğitimde, iş hayatında fırsat ve cinsiyet eşitsizliğinden muzdarip olan kadınlar, ölümlerinin ardından faillerinin cezalandırılmasında dahi adaletsizlikle uğurlanıyor.

Kadın cinayetlerinin failleri, küçük cezalarla, cezalandırma amacına erişilemeden, topluma yeniden karışıyor ve diğerleri için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Yetmiyor; bir kadın cinayetinin failinin ceza almadığını gören başka bir kimse bu cezasızlıktan cesaret buluyor.

Bu cinayetlerin faillerinin çoğunluğunun suç kaydı bulunması artık tesadüf değil.

Ciddi bir ihmalin, akıl almaz seviyeye ulaşan cezasızlığın toplumsal sonucu, bu yaşananlar. Münferit olay değil yaşananların hiçbiri. Failleri farklı dahi olsa, birbirilerinin devamı. Her kadın cinayeti, bir sonrakinin nedeni. Her cezasız kalan kadın cinayeti faili, bir sonraki failin destekleyicisi.

Devlet tarafından bu cinayetlerin ivedi çözüm gerektiren ciddi bir sorun olarak görülmesi, bu aciliyetin ve ehemmiyetin herkes tarafından anlaşılmasını ve olası faillerin çekinmesini sağlayacak açıklıkta ve caydırıcılıkta önlemlerin alınması için bir an önce adımlar atılmalıdır.