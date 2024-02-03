Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı nedir?

Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin elinde olan varlığına, parasına, malına-mülküne güvenmemesi gerektiğini, eldeki varlıkların bir depremle, yangınla veya hırsızlıkla vb. sebeplerle kolaylıkla kişiden gidebileceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Kişinin elinde malı mülkü varken 'har vurup harman savurmaması' gerektiğini belirtmek için kullanılır.

Tutumlu olmanın önemini anlatmak amacını taşır.

GÜVENME VARLIĞA DÜŞERSİN DARLIĞA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Şimdi paran pulun var diye hiç çalışmıyorsun ama güvenme varlığa düşersin darlığa haberin olsun."