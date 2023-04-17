Güvercinler kaçakçılığı x-raye takıldı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 44 adet canlı güvercin kaçakçıların elinden kurtarıldı.

Güvercinler kaçakçılığı x-raye takıldı

İHA'nın haberine göre, Gümrük muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda yürüttüğü çalışmalarda, ülkemize giriş yapmak üzere olan şüpheli araç takibe alındı.

Şüpheli araç, yapılan işlemlerin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına alındı. Aracının kontrol edileceğini anlayan sürücü, korku ve panik halinde aracında canlı hayvan bulunduğunu ekiplere söyledi.

Bunun üzerine araçta yapılan kontrollerde aracın yedek tekerlek bölümünde 44 adet posta cinsi güvercin ele geçirildi. Uçamasınlar diye kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinler kaçakçılardan kurtarıldı.

Güvenli bir alana getirilen güvercinlerin ilk bakım ve beslenmeleri gümrük personelince sağlandı.

Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15’inin bango, 29’unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı.

Sonrasında güvercinler vakit kaybetmeksizin Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyona dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, bir kişi ise gözaltına alındı.

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