Güvey otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan nezeleye iyi gelen güvey otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Güvey otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nezeleye iyi gelen güvey otunun faydaları dikkat çekti.

GÜVEY OTU NEDİR?

Çuhaçiçeğigillerden; tohumları kuş yemi olarak kullanılan bitkilerin cins ismidir. Kokusu güzeldir. Çiçekleri, beyazımtırak erguvan rengindedir. Dallarının ucunda, küçük demetler halinde bulunur. Yapraklarının altı tüylüdür. Yaz aylarında toplanıp, kurutulur. İçeriğinde; terpinol, terpinin vethymol gibi kokulu maddeler vardır.

GÜVEY OTUNUN FAYDALARI

-Kalp hastalıklarını önler.

- İştahı açar, vücuda dinçlik verir. Nezleyi keser.

-Göğsü yumuşatır, öksürüğü giderir, balgam söktürür.

-Diş ağrılarını keser.

-Sinir bozukluklarını giderir.

-Görme zafiyetinde de faydalıdır.

-Midevi, yatıştırıcı ve spazm gidericidir.

-Yaralar için hazırlanan ilaçların bileşiminde vardır.

-Enfeksiyonu temizler

-Hücreleri yeniler

GEVEY OTU NASIL KULLANILIR TÜKETİLİR?

Bitkiden Yararlanma Yöntemleri: Çay: 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitkiye 150 ml kaynar su eklenir, 2-4 dk demlenip süzülür. Sıcak olarak içilir. Çayı fazla demlendiğinde çok acılaşır.

Çayı 1 çay kaşığı (2 g) kıyılmış kuru bitki 150 ml soğuk suda 12-18 saat demlendirilerek de yapılabilir.

Yağ: Hava geçirmeyen bir kaba 15-20 g kıyılmış bitki ve 50 ml zeytinyağı konur, 3-4 hafta güneşte dinlendirilir. Yağ damıtma yöntemiyle de elde edilir.

Banyo: 100 g kuru bitki 1 litre soğuk suda kaynama noktasına kadar ısıtılır, 10 dk demlenip süzülür. Banyo suyuna karıştırılır

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