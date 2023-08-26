Güzçiğdemi bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen güzçiğdemi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Güzçiğdemi bitkisiyle ilgili detaylar…

GÜZÇİĞDEMİ BİTKİSİ NEDİR?

Zambakgillerden; sonbahar aylarında çiçek açan, mor renkli, zehirli bir bitkidir.

Rutubetli yerlerde yetişir. Hekimlikte haricen kullanılır.

GÜZÇİĞDEMİ BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Romatizma ve nikris tedavisinde kullanılır.

-Ancak zehirli olduğundan dikkatli olmak gerekir.

-Zehirli maddeler içermesinin yanında tıbbi kullanımı da vardır.

-İdrar arttırır ve kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

-Basur memelerinin şifa bulmasına neden olur

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Nasırları iyileştirir.

-Dâhili kullanımda zehirlenmelere neden olabileceği için ancak bir uzman tarafından kullanılmalıdır.

-En ufak bir beklenmedik durumda kullanımı derhal kesilmelidir.