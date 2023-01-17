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Güzelleşmek isteyenleri uzmanı uyardı. Merdiven altı işletmelere dikkat

Güzellik uzmanı, elastin collagen ve nem seviyesini zirvede tutmanın faydalarını sıraladı. Kış ayları yaşanırken vatandaşlar, yaz tatilinde güneşten etkilenen ciltlerinin bakımı için güzellik merkezlerini tercih ettiği biliniyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:25
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Güzelleşmek isteyenleri uzmanı uyardı

Güzelleşmek isteyenleri uzmanı uyardı. Merdiven altı işletmelere dikkat
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İHA’nın haberine göre; Yaz tatilinde hava değişimi, güneş, kum, beslenme düzensizliğinde etkilenen ciltler için vatandaşlar güzellik merkezlerine gitmeye başladı.

Güzellik Uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, cildin temeli olan elastin collagen ve nem seviyesini zirvede tutarak cildin yaşlanmasını geciktirilmesini, vitamin ihtiyaçları giderilerek cildin temiz kalmasını sağladıklarının altını çizdi.

Özaydın şunları ifade etti:

“Cildimize hak ettiği 4 mevsim özeni göstermek gerekiyor. Biz, güzellik uzmanları bakımlarını yaparken cildin ihtiyacına, mevsimsel geçişlere, uyku düzenine ve beslenmeye göre bakımlar yapıyoruz. Cildi derinlemesine temizler, ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral, animo asit ve enzimleri çalıştırır. Yaz-kış olarak ayrım yapmıyoruz ama kışın cilde gönderilmesi gereken farklı protokoller var”

“Maske, serum seçimlerinin daha farklı olması lazım” diyen Özaydın, şunları belirtti:

“Bütün uyguların temel amacı vardır, elastin collagen ve nem seviyesini zirvede tutmak. Yaş ilerledikçe cildin elastin collageni azalıyor cildin temeli buradan gelir. Bizlerde hayat şartları, aktiviteler, beslenme düzensizliği güneş, mevsimsel geçişler bunlardaki azalmaya sebep oluyor. Bizlerde bakımlarımızı yaparken sürekli cilde bunları göndererek bağdokumuz olan temelimizi sağlam tutmaya çalışıyoruz. PRP, dermapen uygulamaları, yosun peeling, C vitamini uygulamaları ile günlük hayatımızı etkilemeden yazdan kalma hava kirliliği, güneş, deniz, kum gibi tatildeki iklim değişikliğinde etkilenen cildi 10 gün alışma sürecinden sonra aylık periyot bakımlarda neler eksikse sürekli bu vitaminleri göndermeye çalışıyoruz. Merdiven altı işletmeleri kesinlikle tasvip etmiyoruz, büyük hatalar her şeyde doğuruyor”

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