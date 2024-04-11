Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti

Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti
Kaynak: HalkTV
Brezilya'da Araucaria şehrinin eski Belediye Başkanı olan 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini, geçen yıl 16 yaşında olan lise öğrencisi Kauane Rode Camargo ile evlenmişti. Evliliklerinin ilk yılını kutlayan Camargo'nun yaptığı paylaşım bomba etkisi yaptı.
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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 1

Geçen yıl, yaşça kendisinden oldukça büyük bir politikacıyla evlenen güzellik kraliçesi, sosyal medyada hedef haline geldi ve nefret yorumlarına karşı çıktı.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 2

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria şehrinin eski Belediye Başkanı olan Hissam Hussein Dehaini, 2023 yılı Nisan ayında, o dönem henüz 16 yaşında olan lise öğrencisi Kauane Rode Camargo ile evlenerek tartışmalara neden oldu.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 3

Bu olay hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı ve Dehaini, partisinden istifa etmek zorunda kaldı.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 4

Dehaini ile Camargo'nun balayı yapmak için Karayipler'e gitmelerinin ardından, genç kızın okula dönmesi gerektiği için tatilleri erken son buldu.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 5

Ancak bu durum da sosyal medyada geniş yankı buldu. Damat 66, gelin 17 yaşında Güzellik kraliçesi balayından sonra okula döndü, yıl dönümünde sosyal medya karıştı.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 6

Ayrıca, düğünden hemen sonra Dehaini'nin, daha önce il milli eğitim müdürü olarak görev yapmış olan kayınvalidesine 1.500 dolarlık bir zam yapması da tepki çekti.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 7

Genç kız aynı zamanda 2022 yılında Miss Araucária güzellik yarışmasında ikinci olmuştu.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 8

17 yaşındaki güzellik kraliçesi ve şu anda 66 yaşında olan politikacı, Instagram'da aldıkları "nefret yorumlarına" karşı çıkarak seslerini duyurdu.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 9

Bu olay, geçtiğimiz yıl boyunca birçok manşete taşındı ve alışılmadık ancak yasa dışı olmayan ilişkileri nedeniyle birçok tartışmaya yol açtı.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 10

Evlilik yıl dönümlerini kutlayan Kauane Rode “Aşk dolu bir yıl” yazılı bir paylaşım yapması sosyal medyada bomba etkisi yaptı.

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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 11
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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 12
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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 13
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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 14
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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 15
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Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti 16
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