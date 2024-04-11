Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti
Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti
Kaynak: HalkTV
Brezilya'da Araucaria şehrinin eski Belediye Başkanı olan 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini, geçen yıl 16 yaşında olan lise öğrencisi Kauane Rode Camargo ile evlenmişti. Evliliklerinin ilk yılını kutlayan Camargo'nun yaptığı paylaşım bomba etkisi yaptı.