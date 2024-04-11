Güzellik kraliçesi evliliğini tek cümle özetledi herkesin ağzı açık kaldı. 16 yaşındayken 65 yaşındaki belediye başkanıyla evlenmişti

Brezilya'nın Paraná eyaletine bağlı Araucaria şehrinin eski Belediye Başkanı olan Hissam Hussein Dehaini, 2023 yılı Nisan ayında, o dönem henüz 16 yaşında olan lise öğrencisi Kauane Rode Camargo ile evlenerek tartışmalara neden oldu.