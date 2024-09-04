İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü

İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü
Düzenleme: Kaynak: AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 456 kişi hayatını kaybetti, 930 kişi yaralandı.

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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 1

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar can almaya devam ediyor.

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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 2

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 10 gün içerisinde İsrail'in hava saldırıları sonucu 456 kişi yaşamını yitirdi, 930 kişi ise yaralandı.

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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 3

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son 24 saatte de hız kesmeden devam etti.

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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 4

Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen bombardımanda 42 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi yaralandı.

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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 5

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybı 40 bin 861'e, yaralı sayısı ise 94 bin 398'e ulaştı.

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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 6

Gazze'de insani kriz derinleşirken, uluslararası camiadan gelen ateşkes çağrıları yankı bulmaya devam ediyor.

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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 7
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 8
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 9
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 10
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 11
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 12
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 13
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 14
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 15
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 16
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 17
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 18
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 19
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İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü 20
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