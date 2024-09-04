İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar can almaya devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 10 gün içerisinde İsrail'in hava saldırıları sonucu 456 kişi yaşamını yitirdi, 930 kişi ise yaralandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son 24 saatte de hız kesmeden devam etti.
Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen bombardımanda 42 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi yaralandı.
7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybı 40 bin 861'e, yaralı sayısı ise 94 bin 398'e ulaştı.
Gazze'de insani kriz derinleşirken, uluslararası camiadan gelen ateşkes çağrıları yankı bulmaya devam ediyor.