Güzellik kraliçesi feci şekilde öldü. Babası vize alamadığı için cenazeye katılamadı

Venezuela'nın güzellik kraliçesi Ariana Viera, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Ekim ayında ülkesini, Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanan 26 yaşındaki Viera'nın, direksiyon başında uyuyakalarak başka bir araca arkadan çarptığı öğrenildi.

Annesi Vivian Ochoa'ya göre, 13 Temmuz'da Orlando'da trajik kazayı geçiren güzellik kraliçesi, tedaviye yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Ochoa, kızının olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından iki kez hayata döndürüldüğünü ancak hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiğini söyledi.

Ochoa, kızını her zaman başkaları için orada olan, yardımsever biri olarak nitelendirerek, nazik ruhunun kazaya yol açan yorgunluğa neden olduğunu belirtti.

Ariana Viera, bir taraftan modellik kariyerini sürdürürken, Full House Cleaning adlı temizlik şirketini yönetiyordu.

BABASI VİZE ALAMADI

Venezuela basını, güzellik kraliçesinin Peru'da yaşayan babasının 16 Temmuz'da ABD'de yapılan cenaze töreni için vize almaya çalıştığını ancak vizesinin cenazeden bir gün sonrasına yetiştiğini yazdı.

"GELECEKTEKİ CENAZEM İÇİN KENDİMİ ÇEKİYORUM"

Ariana Viera, 2 Mayıs'ta Instagram hesabında "Gelecekteki cenazem için kendimi filme alıyorum çünkü videolarda hep ben varım, başka kimse çekmiyor" başlığıyla bir video yayınlamıştı.

