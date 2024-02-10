Haaland fırtınası Everton'ı da vurdu. 50 maçta 51 gol

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Haaland fırtınası Everton'ı da vurdu. 50 maçta 51 gol
Manchester City; Everton'ı, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın üstün performansıyla mağlup etti.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'in 24. haftasında Everton'ı ağırladı.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya damga vuran isim Erling Haaland oldu. 77 ve 85. dakikalarda sahneye çıkan Norveçli yıldız, galibiyeti getirdi.
Premier Lig'dek 50. maçına çıkan Erling Haaland, 51 gole ulaştı.
Manchester City bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti. Everton ise 19 puanda kaldı.
İngiliz devi iç sahadaki yenilmezlik serisini de 22 maça çıkardı. Pep Guardiola'nın takımı en son sahasında 2022 yılında Brentford'a 2-1 yenilmişti.

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