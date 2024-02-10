Şota Arveladze'den Emre Mor sözleri: Böyle oynamaya devam ederse...

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Şota Arveladze'den Emre Mor sözleri: Böyle oynamaya devam ederse...
Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, 2-0 kazandıkları Pendikspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gürcü teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçın zorluğunu dile getirdiği basın toplantısında, Pendikspor ile aralarında az bir puan farkı olduğunu hatırlattı.

Arveladze, “Maç sayısı azalırken, stres artıyor. Daha iyi bir oyun sergilemek isterdik ama sonuç almamız çok kritikti. Futbolcularımı alkışlıyorum. Harika goller attık. Pozisyon bulduk, pozisyon kapatmadık. 90 dakika boyunca odaklıydık ve çok kıymetli bir zafer kazandık.” dedi.

Arveladze, maçın ilk golünü kaydeden Emre Mor ve asistleri yapan Eysseric ile ilgili de şöyle konuştu:

“Eysseric, son zamanlarda takımın yükünü çeken oyunculardan biri. Emre ise çok özel bir oyuncu, ondan çok şey umuyorum. Özel bir yeteneği var. Topa dokundukça heyecan uyandırıyor. Bugün çok kritik bir gol attı. Maçın içerisindeydi. Hem savunmada hem de hücumda katkı verdi. Geriye kalan maçlarda bizim için çok değerli olacak. Emre Mor bu performansını sürdürürse, hocası (Vincenzo Montella) onu Avrupa Şampiyonası’na götürecektir. Formda kalırsa, geriye kalan maçlarda da forma giyerse bu hocasının kararı olacak. Tabii ki orada rekabet çok yüksek. Kolay değil. Ama Emre Mor’un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğu ortada.”

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