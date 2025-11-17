Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde I Grubu'nun son maçında İtalya ile Norveç San Siro'da karşı karşıya geldi.

Henüz 11'inci dakikada Esposito'nun attığı golle öne geçen İtalya, 1-0'lık üstünlükle devreye girdi.

İkinci yarıda ise San Siro'da Norveç fırtınası esti. 63'üncü dakikada Antonio Nusa ile eşitliği yakalayan Norveç Haaland'ın 78 ve 79'da üst üste attığı 2 golle skoru bir anda 3-1'e getirdi.

Son dakikalarda ise Larsen'in golü skoru tayin etti ve İtalya, Norveç'e karşı evinde 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Norveç 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na direkt katılırken İtalya 18 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off turuna kaldı.