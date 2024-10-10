Haaland'dan bir rekor daha

Erling Haaland, Norveç milli takımının kaptanı olarak çıktığı ilk maçta, ülkesinin tarihindeki en golcü oyuncu unvanına önce ortak oldu, sonra ise sahibi...

Manchester City forveti, Norveç’in Slovenya ile oynadığı Uluslar Ligi karşılaşmasının yedinci dakikasında, sağ ayağıyla attığı golle 33. milli golünü kaydetti ve bu golle Jorgen Juve ile Norveç'in gol rekorunu yakaladı.

Jorgen Juve kimdir?

Haaland, ikinci golünü ise devre arasından sonra Alexander Sørloth'un asistinde kaydederek, Juve’nin rekorunu kırdı ve Norveç’i 3-0 öne taşıdı.

Juve söz konusu rekoru 1937’den beri elinde bulunduruyordu.