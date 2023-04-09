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O nasıl gol öyle Haaland. Rekora 5 kaldı

Manchester City'nin Southampton'ı yendiği maçta Haaland'ın attığı 2. gol dünyada gündem oldu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 06:48
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Haaland'dan müthiş gol

O nasıl gol öyle Haaland. Rekora 5 kaldı
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Manchester City'nin süper golcüsü Erling Haaland, haftaya damgasını vurdu.

Takımının Southampton'ı 4-1 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran Haaland'ın attığı 2. gol dünyada gündem oldu.

Kenardan gelen ortaya ayaklarını yerden keserek röveşata vuran Haaland topu ağlara yolladı.

Haaland, bu golle 27. maçında 30. golünü atmış oldu.

Norveçli futbolcu kalan 8 maçta 5 gol daha gol atarsa Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan isim olarak tarihe geçecek.

Manchester City'nin kalan maçları şöyle:

Leicester
Arsenal
Fulham(d)
West Ham
Leeds United
Everton(d)
Chelsea
Brentford(d)

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