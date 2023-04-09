﻿O nasıl gol öyle Haaland. Rekora 5 kaldı

Manchester City'nin süper golcüsü Erling Haaland, haftaya damgasını vurdu.

Takımının Southampton'ı 4-1 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran Haaland'ın attığı 2. gol dünyada gündem oldu.

Kenardan gelen ortaya ayaklarını yerden keserek röveşata vuran Haaland topu ağlara yolladı.

Haaland, bu golle 27. maçında 30. golünü atmış oldu.

Norveçli futbolcu kalan 8 maçta 5 gol daha gol atarsa Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan isim olarak tarihe geçecek.

Manchester City'nin kalan maçları şöyle:

Leicester

Arsenal

Fulham(d)

West Ham

Leeds United

Everton(d)

Chelsea

Brentford(d)