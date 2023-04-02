'Hababam Sınıfı'nın efendi öğrencisini görenler tanıyamıyor

Adile Naşit, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan gibi usta oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı, günümüzde bile büyük bir ilgiyle izleniyor.

Serinin 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde yakışıklı ve efendi bir karakter olan Ahmet'e hayat veren Ahmet Sezerel'in son hali görenleri oldukça şaşırttı. İşte "Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürüm ama ondan da anlamazsınız ki!" repliğiyle hafızalara kazınan Ahmet'in son hali.

Ahmet, köyden gelmiş ve Hababam Sınıfı'nın haylaz öğrencilerine önemli hayat dersleri vermişti. Hocaların gözdesi olan Ahmet, izleyici tarafından da çok sevilmişti.

1953 İstanbul'da dünyaya gelen Sezerel, oyunculuğa tiyatro ile başlamış, Hababam Sınıfı Uyanıyor ile sinemaya geçerek popüler bir isim haline gelmişti. Sezerel, aynı zamanda Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Aile Şerefi ve Gülen Gözler'de de oynadı.