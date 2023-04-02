2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • 'Hababam Sınıfı'nın efendi öğrencisini görenler tanıyamıyor

'Hababam Sınıfı'nın efendi öğrencisini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı’nda Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel de en çok merak edilen isimlerden bir tanesi. Sezerel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 16:40
Takip Et

'Hababam Sınıfı'nın efendi öğrencisini oynayan Ahmet Sezerel'i görenler tanıyamıyor

'Hababam Sınıfı'nın efendi öğrencisini görenler tanıyamıyor
+
Aa
-

Adile Naşit, Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan gibi usta oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı, günümüzde bile büyük bir ilgiyle izleniyor.

Serinin 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde yakışıklı ve efendi bir karakter olan Ahmet'e hayat veren Ahmet Sezerel'in son hali görenleri oldukça şaşırttı. İşte "Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürüm ama ondan da anlamazsınız ki!" repliğiyle hafızalara kazınan Ahmet'in son hali.

Ahmet, köyden gelmiş ve Hababam Sınıfı'nın haylaz öğrencilerine önemli hayat dersleri vermişti. Hocaların gözdesi olan Ahmet, izleyici tarafından da çok sevilmişti.

1953 İstanbul'da dünyaya gelen Sezerel, oyunculuğa tiyatro ile başlamış, Hababam Sınıfı Uyanıyor ile sinemaya geçerek popüler bir isim haline gelmişti. Sezerel, aynı zamanda Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Aile Şerefi ve Gülen Gözler'de de oynadı. 

 

 

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
2
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
3
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
4
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Kemal Tavacı galibiyetten dolayı mutlu
﻿Kemal Tavacı galibiyetten dolayı mutlu
﻿Kemal Tavacı galibiyetten dolayı mutlu
﻿Güney Koreli turistler Adıyaman’da
﻿Güney Koreli turistler Adıyaman’da
﻿Güney Koreli turistler Adıyaman’da
﻿YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
﻿YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
﻿YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.