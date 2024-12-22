Haber alınamayan Berat kazada ölmüş

Düzenleme: Kaynak: DHA
Haber alınamayan Berat kazada ölmüş

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde dün akşamdan beri ulaşılamayan 18 yaşındaki Berat Sami Yazıcı’nın kullandığı otomobil dere yatağında bulundu. Dere yatağında arama yapan ekiler, ters dönen araçta Yazıcı'nın cansız bedenini buldular.

Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu kenarındaki derede otomobili fark eden çevredekiler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede derede ters dönen araçtaki sürücü Berat Sami Yazıcı'nı hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otomobilden çıkarılan Yazıcı'nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyen Berat Sami Yazıcı'nın ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber alınamayan Berat kazada ölmüş

Haber alınamayan Berat kazada ölmüş

Haber alınamayan Berat kazada ölmüş

Haber alınamayan Berat kazada ölmüş

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