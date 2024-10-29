Haber alınamıyordu, ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinin Fatih Köyü'nde hayvanlarını otlatmaya giden İsmail Yaman'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri çoban Yaman'ın gidebileceği bölgelerde aramalar yaptı. Yapılan aramalarda çoban İsmail Yaman, hareketsiz halde bulundu. Öldüğü belirlenen Yaman'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.