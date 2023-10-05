Haberin altına yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı

Denizli’nin Çivril ilçesinde muhtar adayı olan bir kişi, kendisini sosyal medyadan eleştiren kadının kocasını bıçakla yaraladı.

KAYNAK: İHA
Haberin altına yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı

Olayda ağır yaralanan kişi yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, muhtar adayı tutuklandı.

Sosyal Medyada Tartışma Çıktı

Olay, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde yaşandı. Yukarı Mahalle’de muhtar adaylığını açıklayan Fethan T., yerel bir gazetede çıkan haberini sosyal medya hesabında paylaştı. Haberin altına “Mahallelinin desteği tam” diyerek yorum yapan Özlem G., Fethan T.'yi eleştirdi. Bunun üzerine Fethan T., Özlem G.'ye hakaret eden mesajlar gönderdi.

Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Fethan T., dün akşam saatlerinde Özlem G.'nin kocası Cengiz G.'yi arayarak nerede olduğunu öğrendi. Kızı ve bir kadınla birlikte Cengiz G.'nin yanına giden Fethan T., sözlü tartışmanın ardından arabasından aldığı bıçakla Cengiz G.'ye saldırdı. Cengiz G., göğsünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Eşi ve tanıkların yardımıyla hastaneye kaldırılan Cengiz G., karaciğerine giren bıçağın neden olduğu iç kanama sebebiyle yoğun bakıma alındı.

Muhtar Adayı Tutuklandı

Olay yerinden kaçan Fethan T., suç aleti bıçağı bir tarlaya attı. Ancak polis tarafından yakalanan Fethan T., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethan T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özlem G., yaşadıkları korkunç olayın şokunu atlatamadığını ve eşinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

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