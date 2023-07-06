Hablemitoğlu cinayetinin kritik ismi firar etti

Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamında MİT operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye'ye getirilen ve 19 Mayıs’ta tahliye edilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır il dışına çıkma yasağını delerek firar etti.

Veryansın TV’nin edindiği bilgilere göre, Bozkır’ın, Şanlıurfa’da görülen Soğan TIR’ları davasında çıkan karara tepki gösterdiği, davada 15 yıl ceza alan Ahmet Yasin Güneş hakkında bir tutuklama kararı çıkmamasına rağmen, kendisine verilen cezayla tutuklanması istemiyle yakalama kararı çıkarılmasını kabul etmediği öğrenildi.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Nuri Gökhan Bozkır’ın yakın çevresine, kendisinin masum olduğunu, ancak tüm olayın üzerine yıkıldığını, bu kararın Yargıtay tarafından bozulacağına inandığını ve bozulana kadar da teslim olmayacağını söylediği belirtildi.

Nuri Gökhan Bozkır’ın nerede olduğu ise bilinmiyor.

Hablemitoğlu davasında hakkında il dışına çıkması yasak olan ve hakkında adli kontrol kararı bulunan Bozkır’ın nerede olduğuna ilişkin adli birimlerin de bilgisinin olmadığı iddia edildi.

"AYNI SUÇU İŞLEMİŞ KİŞİLERLE FARKLI CEZA ALMASININ MANTIĞI NE"

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hukuki karmaşaya dikkat çekti.

Atay şu ifadeleri kullandı:

“İşin garip tarafı şu. Bozkır, Hablemitoğlu davası için getirildi. Avukatlarına göre, Soğan TIR’ları davasından yargılanamaz, bu hukuka aykırı. Hablemitoğlu’nda serbest bırakılınca diğer davadan ceza alması da garip karşılanıyor avukatları tarafından. Öte yandan kendisiyle aynı suçtan yargılanan 3 kişiye 15 yıl ceza verilirken Nuri Gökhan Bozkır’a 22 yıl ceza veriliyor. Aralarından bazılarına tutuklama kararı verilmezken, Bozkır’a veriliyor. Avukatları da, ‘aynı suçu işlemiş kişilerle farklı ceza almasının mantığı ne’ diye soruyor. Buradan bakınca da ‘haksız da değil’ diye düşünüyorsun. Ama hukuk bu kadar mı karmaşa ve allak bullak olabilir diye de kendine sormadan edemiyorsun.”

AVUKATI NE DEDİ?

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre ise, 27 Mayıs’taki Soğan TIR’ları davasından tutuklama kararı verildikten sonra ulaşılamayan Bozkır’ın avukatı Haber Ural, müvekkilinin cezaevinde olduğunu doğrulamadı. Hacer Ural, Soğan TIR’larından verilen cezaya itiraz ettiklerini ve itirazlarının reddedildiğini belirtti. Dosyayı istinafa taşıyacaklarını da ekleyen Ural, Bozkır’ın tutuklama kararının ardından cezaevine girip girmediği sorusuna ise, “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Hablemitoğlu suikastı davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, MİT operasyonuyla Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilmişti. Bozkır’ın yakalandığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ocak 2022’de şu sözlerle duyurmuştu:

“MİT uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır’ın izini sürüyordu. İstihbaratımız Ukrayna’da saklandığını tespit etti.”

Bozkır, 27 Ocak 2022’de Emniyet’e teslim edilmişti.

HABLEMİTOĞLU DAVASINDAN TAHLİYE

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi yüzbaşısı Nuri Gökhan Bozkır, 2006 yılında “Sauna Çetesi” olarak bilinen mafya grubu ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmişti.

Soğan TIR’ları davası devam ederken Ukrayna’ya kaçan Bozkır, burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili Zihni Çakır’a itiraflarda bulunmuştu.

Bozkır’ın bu bu itiraflarIndan sonra suikastle ilgili olarak FETÖ lideri Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Levent Göktaş ve ÖKK içinde görev yapmış askerler hakkında soruşturma açılarak tutuklama kararları verilmişti.

Bozkır, suikastı o dönem ÖKK Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Komutanı Albay Levent Göktaş’ın emri ile ÖKK’dan bir ekibin gerçekleştirdiğini, kendisinin de gözcülük yaptığını ileri sürmüştü. Bozkır suikastta tetiği ise ÖKK yüzbaşısı Tarkan Mumcuoğlu’nun çektiğini iddia etmişti.

Ukrayna’dan MİT tarafından bir tabutun içinde getirildiğini ve 20 gün çok ağır işkenceler gördüğünü ileri süren Bozkır, mahkeme aşamasında Hablemitoğlu suikastı ile ilgili ifadelerinin hepsini geri almıştı.

Bozkır’la birlikte aralarında Levent Göktaş ve Tarkan Mumcuoğlu’nun da bulunduğu ÖKK subayları ile FETÖ yöneticilerinin bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı dava 14 Şubat 2023 tarihinde görülmeye başlanmıştı. Davanın Mayıs ayında yapılan 3. celsesinde tetikçi olduğu ileri sürülen Mumcuoğlu’nun o dönemde Kazakistan’da olduğuna dair mahkemeye yeni kanıtlar sunuldu. Bu yeni kanıtların ardından mahkeme Mumcuoğlu’nun tetikçi olmayabileceğine yönelik kanının güçlendiği gerekçesiyle tüm tutuklu sanıkları tahliye etmişti.

SOĞAN TIR’LARINDAN TUTUKLAMA

Şanlıurfa Akçakale’de 8 Eylül 2015’te soğan kamuflajıyla IŞİD’e bomba yapımında kullanılan infilaklı fitil taşıyan TIR ile ilgili açılan dava kamuoyuna “Soğan TIR’ları davası” diye yansımıştı.

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9 şüpheli hakkında IŞİD’e silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından dava açılmıştı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucu 9 şüpheli hakkında 2016 yılında açılan dava 27 Mayıs’ta karara bağlandı, Bozkır’a 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Gerekçeli karara Afyonkarahisar’dan temin edilen patlayıcıların sadece Suriye’ye sevk edilmediği İran, Ankara ve İstanbul’a da patlayıcı sevk edildiği bilgisi yansımıştı.

Akçakale’de yakalanan TIR’daki patlayıcıların, Afyonkarahisar Evciler ilçesindeki bir depodan yüklendiğinin tespit edildiği belirtilen kararda Atatürk Havalimanı yakınlarına da kayıt dışı sevkiyat yapıldığı bilgisine yer verilmişti.

Hablemitoğlu davası sanığı Nuri Gökhan Bozkır firar etti