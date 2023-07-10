Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada, 'reddi hakim' talebi sonrası dosyanın bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verilerek, duruşma ertelendi.

Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin, 3'ü firari 10 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de firari sanık olduğu davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son duruşmaya; tutuksuz sanıklar Aydın Köstem, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Levent Göktaş ve Mehmet Narin katıldı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan sanık Enver Altaylı ise duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Tahliye edilen Nuri Gökhan Bozkır ise duruşmaya katılmadı. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da duruşmada hazır bulundu.

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'HEYET TARAFSIZLIĞINI YİTİRMİŞTİR'

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada serbest bırakılan sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle sanık hakkında 3 Temmuz'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın ise davanın en kritik sanığının tahliye edilmesinin ardından firari olduğunu belirterek, "Heyet tarafsızlığını yitirmiştir. Reddi hakim talebinde bulunuyoruz" dedi.

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DOSYA, KESİN KARAR İÇİN ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Avukat Barkın'ın talebinin müzakeresi için duruşmaya ara verildi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 24'üncü maddesinde belirtilen 'hakimin reddi veya çekinmesi' koşullarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebinin reddine, talebe ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın bir üst mahkeme olan Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Dava, incelemenin tamamlanması için ertelendi.

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(Kaynak: DHA)

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