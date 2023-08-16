Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda bir tırda 245 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeye el koydu.

KAYNAK: AA
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, şüphe üzerine fiziki kontrole tabi tutuldu. Kontrollerde tırın yakıt deposu bölümünde bulunan sıvı maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Ele geçirilen uyuşturucunun 245 kilogram olduğu tespit edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 245 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Yine başarılı bir operasyona imza atan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak illegal ticaret ve kaçakçılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yasa dışı örgütleri ve teröre finansman sağlayan tüm girişimleri kökünden kurutacağız. Bu vesileyle tüm dünya ülkelerini teşkilatımızın örnek operasyonlarını dikkate almaya, ekonomileri ve toplum sağlığını tehdit eden, kanunlara aykırı faaliyetlerle topyekün mücadeleye davet ediyorum."

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu Magazin
Ahmet Kural ekrana geri dönüyor. Yeni projesi belli oldu
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti Dünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti
Gripten kurtulmanın en kolay yolu Sağlık
Gripten kurtulmanın en kolay yolu
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu Sağlık
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Spor
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle