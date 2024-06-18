Hac ibadetinde hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu

Dünya çapından Müslümanlar, Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe yaparak ve Cemerat'ta "Büyük Şeytan" olarak bilinen "Akabe Cemresi"ne yedi taş atarak hacı oldular. Daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'y yapıldı.

Türkiye'den yola çıkan ilk kafile ile 9 Mayıs'ta başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda, vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 23 olarak belirlendi. Ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıkları ve enfeksiyonlar ön plana çıkıyor.

HACI ADAYLARININ YAŞ ORTALAMASI 60

Bu yıl, 84 binden fazla Türk vatandaşı hac ibadeti için kutsal topraklara geldi. Hacı adaylarının yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si erkek olup, yaş ortalamaları 60 olarak kaydedildi.

2024 yılı hac organizasyonu kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinde 56 binden fazla muayene yapıldı. Çoğunluğu Diyanet Mekke Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu muayenelerde, 500'den fazla sağlık personeli görev yaptı.

Hastane, C tipi hizmet sunmakta olup, bir ve ikinci basamak tedavi hizmetleri, 100 yatak kapasitesi, 20 farklı branşta poliklinikler, acil servis, görüntüleme ve diş merkezleri ile donatıldı. Ayrıca, bu yıl hastanede ilk defa bir çocuk polikliniği hizmete girdi.