Hacı adayları dikkat! Kafile ve uçuş bilgileri belli oldu

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgilerini açıkladı.

Hacı adayları, bu bilgilere e-Devlet veya Diyanet web sayfası üzerinden ulaşabilirler.

HAC NEDİR?

Hac, İslam dininin beş temel şartından biridir ve imkanı olan her Müslüman’ın hayatında en az bir kez yerine getirmesi gereken bir ibadettir.

Kelime anlamı olarak Arapça’da “gitmek, yönelmek; ziyaret etmek” anlamlarına gelen hac, belirlenmiş zaman içinde Kâbe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan bir ibadeti ifade eder.

Hac ibadeti, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden inşa edilen Kâbe’nin etrafında gerçekleştirilen ritüelleri içerir. Bu ritüeller arasında ihram giymek, tavaf etmek, sa’y yapmak, Arafat’ta vakfe yapmak ve şeytan taşlamak gibi eylemler bulunur. Hac, aynı zamanda manevi bir arınma ve Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği pekiştiren bir ibadettir.

Hac mevsimi, İslami takvime göre Şevval, Zilkade aylarının tümü ve Zilhicce ayının ilk on günüdür. Hac, Zilhicce ayının 9. günü Arafat’ta vakfe ile başlar ve 10. günü Kurban Bayramı ile devam eder.