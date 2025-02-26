Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi! O da artık bir Sabancı

Fatma D., Hacı Sabancı ile geçmişte bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden ‘Uzay’ adında bir oğlunun doğduğunu söyleyerek Hacı Sabancı’ya babalık davası açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne 2 Şubat 2021 doğumlu oğlu Uzay için başvuran Fatma D., mahkemeden DNA testi ile soybağının belirlenmesini ve Hacı Sabancı’nın baba olarak nüfusa kaydedilmesini talep etmişti.

YÜZDE 99.99 BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dava dilekçesinde, “Hacı Sabancı ile çocuk arasındaki bağın DNA analiziyle ortaya çıkarılmasını ve babalık kararının verilerek nüfus kaydının düzenlenmesini istiyoruz” ifadeleri yer almıştı.

Mahkeme sürecinde, Hacı Sabancı, Fatma D. ve küçük Uzay, Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi. Test sonuçlarına göre, Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olma olasılığı yüzde 99.99 olarak belirlendi.

HACI SABANCI’NIN AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ

Yaklaşık bir yıldır İstanbul Aile Mahkemesi’nde devam eden dava, geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasıyla noktalandı. Kapalı oturumda Fatma D.’nin avukatı, taleplerinin kabul edilmesini istedi. Buna karşılık Hacı Sabancı’nın avukatları, “Adli yargılama gereği deliller tam toplanmamıştır. Yüzde 99.99 kesin bir oran değildir. Adli Tıp raporu yeterince şeffaf değildir ve sonucun nasıl elde edildiği açık değildir. Raporun üst kurula gönderilmesini talep ediyoruz” savunmasını yaptı.

ARTIK O DA UZAY SABANCI

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun raporunu esas alarak kararını verdi ve Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğuna hükmetti. Böylece küçük Uzay, resmi olarak ‘Uzay Sabancı’ adıyla tanındı.

Nazlı Sabancı ile evli olan Hacı Sabancı’nın, bu evlilikten Arzu Alara adında bir kızı bulunuyor.