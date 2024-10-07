Hacıosmanoğlu 4 büyüklerin başkanları ile görüştü. İlk açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Riva'da toplandı.



Toplantının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu toplantıya ilişkin, "Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantıya Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz. Anadolu kulüplerimiz bizler için önemli. Futbolun önemli sorunları var. Bunları istişareyle aşacağız. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini ileriye taşımalıyız. Futbolda kardeşlik iklimini daha ileriye taşımak hepimizin asli görevi." dedi.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz. Sağolsun Beşiktaş Kulübü başkanımız ilk toplantıyı Beşiktaş'ta yapalım dedi. Tüm kulüplerin daveti üzerine gideceğiz. Anadolu'ya yayacağız bunu. Hafta sonu rakip olacağız, maçlar bittikten sonra ortağız. Değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kardeşlik iklimini Türk futbolunun her safhasına yaymak görevimiz. Başaracağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.