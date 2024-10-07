Hacıosmanoğlu 4 büyüklerin başkanları ile görüştü. İlk açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacıosmanoğlu 4 büyüklerin başkanları ile görüştü. İlk açıklama geldi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 4 büyük kulübün başkanları ile görüştü. Hacıosmanoğlu, görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Riva'da toplandı.

Toplantının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu toplantıya ilişkin, "Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantıya Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz. Anadolu kulüplerimiz bizler için önemli. Futbolun önemli sorunları var. Bunları istişareyle aşacağız. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini ileriye taşımalıyız. Futbolda kardeşlik iklimini daha ileriye taşımak hepimizin asli görevi." dedi.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz. Sağolsun Beşiktaş Kulübü başkanımız ilk toplantıyı Beşiktaş'ta yapalım dedi. Tüm kulüplerin daveti üzerine gideceğiz. Anadolu'ya yayacağız bunu. Hafta sonu rakip olacağız, maçlar bittikten sonra ortağız. Değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kardeşlik iklimini Türk futbolunun her safhasına yaymak görevimiz. Başaracağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Son Haberler
Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum
Devlet Bahçeli tokalaştığına pişman olacak! DEM Parti'den o ana ilginç yorum
İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı
İstanbul'da fırın ve marketler denetlendi! Fiyat etiketi olmayana ceza yağdı
ABD Büyükelçisi’ne ültimatom: Ülkeyi terk et
ABD Büyükelçisi’ne ültimatom: Ülkeyi terk et
Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'
Dr. Bader Arslan: 'Çalışmalar gecikmeli ve yetersiz kalmış olabilir'
'Evden ek gelir' tuzağına dikkat. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz
'Evden ek gelir' tuzağına dikkat. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz