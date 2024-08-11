Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havalara uçtu

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Büyükekşi ile girdiği yarışta yaptığı, "Türk hakemlerine güveniyoruz, onların şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. İyi şartlar sunarsak neden yabancı hakemlere para ödeyelim? İlk işimiz bu olacak" sözlerini gerçekleştirecek.

HAKEMLERİ SEVİNDİRECEK GELİŞME: YÜZDE 75 ZAM

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar son aşamaya geldi. Hakemlerin maaşlarına yüzde 75 zam yapılması ve bu artışın Ocak ayında tekrar değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, harcırahlar da yüzde 100 oranında artırılacak. Şu anda maç başına 30 bin TL kazanan Süper Lig hakemleri, Ocak ayına kadar maç başına 52 bin TL alacak. Aylık ortalama gelirleri ise 120 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkacak.

Yılbaşında yapılacak iyileştirmelerle bu ücretler daha da artacak. Maç başına 15 bin TL kazanan VAR hakemleri ise artık 26 bin TL alacak. Amatör hakemler ve gözlemciler için de benzer oranlarda zam yapılması planlanıyor.