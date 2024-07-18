Hacıosmanoğlu Büyükekşi'yi nasıl devirdiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi ile girdiği başkanlık yarışını kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamayı yaptı.

134 oyla başkanlığa seçilen, 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakan Hacıosmanoğlu, "Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu seçimin nasıl kazandığını ise şöyle anlattı:

"İlk önce kardeşliği yayacağız. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Biz federasyonuz kurallara uyacaksanız demeyeceğiz. Futbolun sorunlarını futbolun aileleri ile birlikte çözeceğiz.

Yükümüz ağır, sorumluluğu çok ama ilkelerimiz belli. Adil ve adaletli bir şekilde futbolu yöneteceğiz. Tüm futbol ailesi ile birlikte uzlaşı içeresinde sorunları çözeceğiz. Biz Mecnun başkanla yola çıkarken formalarımızı çıkardık. Futbol son dönemde kaosa uğradı.

Elimde iki tane ufak kağıt vardı halimde, kalbimden konuştum. İnsanlar beni o yüzden seviyor."