Hacıosmanoğlu gelir gelmez istifalarını istedi. 'Yarından tezi yok' diye rest çekti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Ankara’daki JW Marriott Hotel’de gerçekleştirilen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Mehmet Büyükekşi'yi 5 oyla geride bırakan Hacıosmanoğlu başkanlığa seçildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu genel kurulun sonunda teşekkür konuşması yapmak için kürsüye çıktı. "Ben kazanmadım Türk Futbolu kazandı" diyerek sözlerine başlayan Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon seçiminde algı üretmeye çalışan kraldan çok kralcılar var. FIFA, UEFA temsilcileri gözlem için geldi. Siz iradeli olursanız, insanlar sizin iradenize saygı duyar. Bu kraldan çok kralcı olanlar, her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştılar ama iradesizlikleri, basiretsizliklerini, iyi iş olduğunda kendilerine yazdılar, kötü olduğunda bu ülkeye çığır açan sayın Cumhurbaşkanımıza yazdırdılar. Biz Türk futbolunu; adil, adaletli ve ahlaklı yöneteceğiz. Bundan herkes düşen payı alır."

"İlk teşekkürümü sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor dediler. Ben sayın Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini taşıyorum. Bana söyleyen herkese şunu söyledim; Sayın Cumhurbaşkanımız bugün iktidar, yarın iktidardan düşse de benim ağabeyim olarak her zaman yanında olacağım. Böyle bir şey olsa, beni arar ve "Ne yapıyorsun?" derdi. Hakkını teslim edelim. Onu kullananların, bugün futbolun dışına attığımız için o konuda bize destek veren sağduyulu delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

"Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik. Yükümüz çok ağır. Cenab-ı Allah bizi mahcup etmesin." diyen İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon kurullarına çağrıda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Burada seçim yapıldı. Federasyon kurullarına çağrı yapıyorum, elbette at sahibine göre kişner ama etik olanı yeni yönetimin önünü açmak. Buradan talebim, yarından tezi yok istifalarını sunsunlar."

"Çok çalıştık, yorulduk ama bu yorgunluk inşallah Türk futbolunu güzel yarınlara taşımaya yardımcı olur. Teşekkür edeceğimiz çok insan var. Zaferler kolay kazanılmıyor. Bunların arkasında gizli kahramanlar var. Onlara da teşekkür ediyorum."

"Cenab-ı Allah inşallah bize önce futbolda adaletli, adil yönetmeti, irade koymayı nasip etsin. Çok güzel bir milli takımımız, jenerasyonumuz var. Biz onlara daha çok destek vereceğiz. Yollarını açacağız. Daha büyük başarılar yakalayacağız. Ben kazanmadım, Türk futbolu kazandı. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."