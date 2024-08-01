Hacıosmanoğlu imzayı attı. Kulüplerin kasasına milyarlar girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında "Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları" imza töreni gerçekleştirildi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkanları ve temsilcileriyle davetliler katıldı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dünyaya örnek şekilde bize bu teveccüh gösterildi ve göreve seçildik. İnşallah bizi seçenlere mahcup olmayız. Türk futbolunun adil, adaletli, tarafsız ve herkese eşit mesafede hizmet edilmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Türk futbolunda yeni bir sayfa açacaklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Futbolun patronu camialarını temsil eden kulüp başkanları ve unsurlarıdır. Sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarıyız. Saha dışında kazanma arzusunda olanlar da şunu bilsinler ki geçmişimize baktıklarında nelerle karşılaşacaklarını tahmin edebilirler. Geçmişte yaşadıklarımızı bir tarafa bıraktık, formalarımızı çıkardık. Her tarafımız kırmızı-beyaz. Türk futbolunun marka değeri inebileceği yere kadar indi. Futbol ailesiyle bu sorunları tespit edip, kalıcı uygulamaları beraber belirleyerek Türk futbolunun marka değerini dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

"MAÇLAR 40'DAN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK"

beIN Medya Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly ise "Taraftarlara heyecan sunmaya devam edeceğiz. Türk futboluna 23 yıldır yaptığımız katkı devam edecek. Bu iş birliği, güven odaklı ve Türk futbolunu en üst seviyeye taşımayı amaçlamalıdır. Süper Lig'i küresel anlamda çeşitli ülkelerde yayınlamaya devam edeceğiz. 40'dan fazla ülkede maçlar yayınlanacak. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışacağız. Kısa ve orta vadede gelirleri arttırmak istiyoruz” dedi.

182 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

beIN Medya söz konusu anlaşma için TFF ve kulüplere 182 milyon dolar ödeyecek.