Hacıosmanoğlu milli takım kararını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Ajansspor
Hacıosmanoğlu milli takım kararını açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğine dair kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun, Büyükekşi'yi devirip seçimi kazanmasının ardından A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'yı görevden alacağı öne sürülmüştü.

Hatta Hacıosmanoğlu, seçimi kazandığı genel kuruldaki açıklamasında, "Ben Avusturya maçından sonra Milli Takım’ın finale kadar gidebileceğini hatta kupayı kazanacağını düşünmüştüm. Ama olmadı. Önümüzdeki turnuvalarda bunu başarabilecek potansiyele ve güce sahibiz" demişti.

ŞENOL GÜNEŞ YALANLANDI
A Milli Takım teknik direktörlük koltuğuna yeniden Şenol Güneş'in getirileceği iddialarına açıklık getiren Hacıosmanoğlu, "Yönetim olarak Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" dedi.

MONTELLA İLE YOLA DEVAM KARARI
Ajansspor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktörlük yoluna Vincenzo Montella ile devam edecek.

A MİLLİ TAKIM KARNESİ
50 yaşındaki deneyimli teknik adam, A Milli Takım'ın başında çıktığı 13 maçta 6 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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