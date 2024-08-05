Hacıosmanoğlu son görevini yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hacıosmanoğlu son görevini yaptı

Trabzonspor Kulübü'nün vefat eden kurucu üyelerinden, eski başkanlarından Ahmet Selim Erdem'in cenaze töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.

Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem, dün hayatını kaybetmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İkindi namazını müteakip İskenderpaşa Camisi'nde gerçekleşen törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in yanı sıra Erdem'in ailesi ve yakınları katıldı.

Ahmet Salih Erdem'in cenazesi, kılınan namazın ardından 1 No'lu Beşirli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

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