Hacıosmanoğlu yönetiminden Montella hamlesi. Telefonla bildirdi

Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen TFF seçimini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu vakit kaybetmeden görevine başladı.
Yeni yönetim kurulunu ilk kez toplayan Hacıosmanoğlu Ceyhun Kazancı’yı milli takımdan sorumlu yönetici görevine atadı.
MONTELLA'YI ARADI
Hamit Altıntop’un koltuğuna oturan Ceyhun Kazancı ilk iş olarak teknik direktör Vincenzo Montella’yı aradı.
Kazancı yeni yönetimin desteğini bildirirken Montella ise başarılar diledi.
SÜPER KUPA'DA BİR ARAYA GELECEKLER
3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bir araya gelecek olan ikili planlarından bahsedecek.