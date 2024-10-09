Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak Büyükekşi hamlesi. Savcılığa şikayet edecek

Düzenleme: Kaynak: Spor Gecesi Digitale
Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak Büyükekşi hamlesi. Savcılığa şikayet edecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan eski Başkan Mehmet Büyükekşi’ye yönelik flaş bir hamle geliyor. Hacıosmanoğlu, eski Başkan ve bazı eski Federasyon çalışanlarını savcılığa şikayet edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi ve bazı eski çalışanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Spor Gecesi Digital'den Gökhan Dinç'in haberinde; göreve gelir gelmez finans ekibiyle yollarını ayıran Hacıosmanoğlu, yeni kurduğu finans ekibine mali durumu incelemesi talimatını verdi.Yapılan incelemeye göre, Mehmet Büyükekşi döneminde ifade ve ibra edildiği üzere TFF'nin 5 milyon TL karda değil 763 milyon TL zararda olduğu ortaya çıktı.

Yapılan sponsorluklardan ödeme gelmediği, 2023'te alınan ücretlerin 2024'te alınmış gibi gösterildiği belirtildi.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ MAHKEMEYE VERECEK

Hacıosmanoğlu ve ekibi, eski başkan Mehmet Büyükekşi ve bu finansal tabloda sorumluluğu olanlar üzerine bir dosya hazırlamaya başladı. 'Görevi kötüye kullanma' ve 'genel kurulu mali anlamda yanlış bilgilendirmek' suçlamalarıyla Büyükekşi ve bazı eski çalışanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

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