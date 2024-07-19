Hacıosmanoğlu'ndan flaş Montella açıklaması. Kararını duyurdu

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Hacıosmanoğlu'ndan flaş Montella açıklaması. Kararını duyurdu

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Candaş Tolga Işık’a yaptığı açıklamada Hacıosmanoğlu, “Vincenzo Montella’nın yerine Şenol Güneş’in getirileceği iddiaları doğru mu?” sorusuna, “Yönetim olarak A Milli Takım ile ilgili böyle bir planlama veya düşüncemiz yok. Acil çözüm bekleyen birçok sorun var ve bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum” şeklinde yanıt verdi.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, geçtiğimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finalde Hollanda’ya 2-1 yenilerek elenmişti.

Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından Montella ile yolların ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

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