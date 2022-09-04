Anonymous tüm taksileri bir yere topladı: Trafik felç oldu

Dünyanın en kalabalık trafiğine sahip Moskova’da taksi krizi yaşandı. Rusya’nın popüler taksi hizmeti Yandex Go bilgisayar korsanları tarafından hacklendi.

Bütün taksicilere aynı anonsu geçen hackerlar tüm taksicileri belli bir noktada topaladı.

TASS haber ajansına konuşan Yandex Taxi sözcüsü konuyu, “1 Eylül sabahı, Yandex.Taxi, saldırganların hizmeti bozma girişimiyle karşılaştı. Birkaç düzine sürücü Fili bölgesine gitmek için sipariş aldı” diyerek özetledi. Bu hatanın Moskova’nın çeşitli caddelerinde 40 dakikaya kadar sıkışıklık yarattığını aktardı.

Bu tür saldırıları tespit etmek için daha sıkı çalışılacağını dile söyleyen sözcü, Yandex’in hangi grubun bu saldırıyı gerçekleştirdiğini henüz tespit edemediğini ifade ederken popüler hacker grubu Anonymous, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Hacker grubu, daha önce Rus radyo ve televizyon ağına da saldırmıştı. Anonyöous bununla da sınırlı kalmayıp geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, Rusya ordusuna insansız hava aracı üretmekten sorumlu şirketin ağlarına eriştiğini iddia eden açıklamalarda bulundu.