Ertuğrul Doğan söz verdi Abdullah Avcı onayladı. Trabzonspor'u ayağa kaldıracak hedef ortaya çıktı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor camiasına mesaj vermek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek, "Trabzon camiası bir arada olduğu sürece aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor camiası şampiyonluğu bir gelenek haline getirmek istiyorsa ki şampiyonluktan başka bir sonuç başarı kabul edilmiyor, hocamızla olan birliktelik gibi camiamız da bir olmak zorunda. Uzun süre beklemeden şampiyonluk sevinçlerini doya doya yaşarız. Trabzon camiasının boğazda asılan bayrak konusunu sürekli yaşaması, şampiyonlukları sürekli görmesi gerek" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen başkan Doğan, şöyle konuştu:

"Şampiyonluğa giden yol belli. Hocamızla 4 aydır transfer görüşmelerini sürdürüyoruz. İki izleme ekibi ayrı ayrı değerlendiriyor, biz de ekonomik durumu değerlendiriyoruz. Anlaştığımız oyuncular var. Yeni sezonda taraftarımıza şampiyonluk sevincini yeniden yaşatmak için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Tek bir amacımız var, taraftarımıza şampiyonluk sevincini yeniden yaşatıp boğazda o bayrağı yeniden dalgalandırmak. Transferle alakalı isim söylemem doğru olmaz ama hızlı hareket ettiğimizi ve sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Gelecek gidecek oyuncular üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz." ​​

Trabzonspor Kulübü Başkanı, "Türkiye Futbol Federasyonu kongre kararı aldı. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Geçtiğimiz yıl aralık ayından itibaren hiçbir kulüp konuşmazken federasyonu o dönemde 5 defa ayrı ayrı resmi siteden yaptığımız açıklamalarla istifaya davet etmiştik. Bu işi yapabildiklerini düşünmüyorum, hala da aynı yerdeyiz. Trabzonspor'un talebi kongreye gidilmesi ya da bırakılmasıydı. Federasyon kongre kararı aldı, şu an 18 Temmuz'u bekliyoruz. Adayların kim oldukları, düşüncelerini dinlemediğimiz için yorum yapmayacağım ama Trabzonspor'un konuyla alakalı beklentisi yerine gelmiştir onu söyleyebilirim. Trabzonspor olarak hem kendimiz hem de Anadolu kulüpleri adına sesimizin daha gür çıkacağı bir dönem yaşayacağız."

Ertuğrul Doğan, "Hakkında transfer haberleri çıkan Mendy'ye gelen resmi bir teklif var mı?" sorusunu, "Mendy ile alakalı gelen resmi teklif yok. Şu anda Trabzonspor'un da Mendy'yi satmak gibi bir düşüncesi yok. Önümüzdeki sene yarışan bir Trabzonspor oluşturmak istiyoruz. Çok farklı bir teklif gelmediği müddetçe düşüncemiz net. Başka oyunculara teklifler var ama bunlar yılın sonunda hocamızla değerlendireceğimiz konular." şeklinde yanıtladı.

Doğan, "Onuachu gelecek sezon takımda kalacak mı?" sorusu üzerine ise "Görüşmelerimiz devam ediyor, kulübüyle görüşüyoruz. Onlar bonservisle satmak istiyor, çok ciddi maliyetleri olan bir oyuncu. Trabzonspor'un şu an böyle bir maliyetin altına girmesi söz konusu değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Ertuğrul Doğan ile çok uyumlu çalıştıklarını aktararak sözlerine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, "Trabzonspor, bir dünya markası olabilecek nitelikte olup bu coğrafyanın doğru yatırımlar yapması gerekiyor. Sayın Başkan'ın 3,5 yıldır bana verdiği koşulsuz destek bizim Trabzonspor için daha fazla üretmemizi sağlıyor. 10 Kasım 2020, Trabzonspor'a ayak bastığım gün. Arada sadece 7 aylık bir boşluk var. Buraya gelirken Trabzonspor büyük marka ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman koşulsuz ve daha önce yaptıklarımızın hayalini kurarak buradayız." ifadelerini kullandı.

Transfer için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Avcı, "Başkan transfer konusunda benden daha hızlı. 6 ay önce geldiğimde organizasyonu yeniden oturtmak ve geldiğimizde ulaşılabilir koyduğumuz hedefler, lig 3'üncülüğü ve Türkiye Kupası'nı müzeye götürmekti. Bunları başarmak istiyoruz. Avrupa kupalarında sahne almanın ekonomik olarak katkı sağlamak gibi bir farkı var. Yoğun bir şekilde transfer için çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor. Buradaki amacımız, Trabzonspor'u anlatmak ki herkes Avrupa'da da Trabzonspor'un ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok net geri bildirimler alıyoruz. Tecrübeli ve genç oyuncu olacak ama şunu söyleyebilirim, oyun felsefesi oturuyor, bunu daha hızlı ve daha agresif hale getirecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.