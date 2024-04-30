Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

Aytunç Akın
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'ye Rıdvan Dilmen'den uyarı geldi.

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Konyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar rakibine 1-0 mağlup oldu.

Sivasspor’a galibiyeti getiren golü 86. Dakikada Rey Manaj kaydetti. Bu mağlubiyet ile 36 puanda kalan Konyaspor 16. Sırada yer aldı.

Bu hafta sahasında Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkacak olan Konyaspor hakkında Rıdvan Dilmen’den ilginç bir iddia geldi.

Konyaspor maçının Fenerbahçe için zorlu geçeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, “Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığımızda, Konyaspor düşmek için çok uğraşıyor. Bugün Sivasspor'a karşı rölanti oyunda daha üstün gözükseler de kaybettiler. Konyaspor'un içerideki maçları Fenerbahçe ve Galatasaray'la olacak. O yüzden gelecek hafta kolay geçmeyecektir Fenerbahçe için" dedi.

Son olarak sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ise 89 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alıyor.

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