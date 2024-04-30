Rusların düşürdüğü ATACMS füzelerinin parçaları bulundu

5 Mart 2014 yılından bu yana, Ukrayna Ceza Kanunu'na göre şiddet ile hükümetin devrilmesini sağlamak, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak ve devlet gücünün ele geçirilmesi için cunta kurmak suçlarından Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından aranan Sergey Aksyonov, bugün yayınladığı bir fotoğrafla, ATACMS füzelerinin düşürülmesi sonucunda patlamamış alt mühimmat parçalarının çevreye dağıldığı iddia etti.

Fotoğrafın Simferopol'a bağlı Donskoye Köyü yakınlarında çekildiğini söyleyen Aksyonov'un iddialarına göre, Rus hava savunma birlikleri, gün içinde altı ATACMS füzesini imha ettiklerini doğrulamışlardı.

Rus Savunma Bakanlığı ise, ATACMS füzelerinin düşürülmesi konusunda bilgi verirken, olayın tam olarak hangi bölgede gerçekleştiğini belirtmemişlerdi.