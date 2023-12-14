Hackerlar İsrail ordusunun sitesini ele geçirdi: Gazze'ye destek mesajı yayımladı

Hackerların siber saldırısının ardından İsrail ordusunun internet sayfasına erişim sağlanamadı.

Ürdünlü hackerlar, ele geçirdikleri İsrail ordusunun internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Gazze'deki halkımıza karşı kibriniz ve zulmünüz, havada, karada ve elektronik ortamda size korku, ölüm ve savaştan başka bir şey getirmeyecektir" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, İsrail ordusunun sitesinin hacklenmesine ilişkin, "Bu, sizin Gazze'deki masum halkımızı öldürmenize, çirkin barbarlığınıza ve kirli eylemlerinize karşı bir cevaptır" ifadesine yer verildi.

Bu saldırının başlangıç olduğu aktarılan mesajda, "Size buradan bildiriyoruz, denizden nehre kadar Filistin topraklarımızın özgürleşmesinden başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz. Savaşımız ebediyete kadar sürse de size karşı ancak ölüm ve korku salacağız" denildi.

Mesaj, "Ürdün'deki kardeşlerinizden Gazze ve Filistin'deki halkımıza. Kalbi ve fiili olarak sizinleyiz, bu dava her özgür Müslümanın davasıdır" ifadeleriyle sona erdi.

İsrail ordusunun sayfası, hackerların sayfayı ele geçirip mesajı yayımlamasının ardından önce kısa süreli erişime kapatıldı ardından tekrar erişime açıldı.