Hackerlar saldırdı 106 yıllık dev şirket iflas etti. Sofraların vazgeçilmeziydi

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Euskirchen merkezli peçete üreticisi Fasana, 106 yıllık tarihine rağmen siber saldırının kurbanı oldu. 21 Mayıs’ta kimliği belirsiz hackerlar, şirketin BT sistemlerine fidye yazılımıyla sızdı. Virüs, tüm bilgisayarları kullanılamaz hale getirerek üretim, sipariş işleme ve faturalandırmayı durdurdu.

Şantaj mektupları, ironik bir şekilde şirketin kendi yazıcılarından basılarak dağıtıldı. Yaklaşık 240 çalışanın iş süreçleri sekteye uğradı, teslimatlar durma noktasına geldi.

Acil önlemler alınsa da Fasana, ancak geçen hafta sınırlı teslimatlara başlayabildi. Elektronik faturalandırma sistemi ise çarşamba günü yeniden devreye alındı. Saldırının yol açtığı zarar milyonlarca doları bulurken, şirket iflas başvurusunda bulundu.

Geçici iflas yöneticisi Dirk Wegener, tesisin ve çalışanların geleceğini kurtarmak için alıcı arayışında olduklarını belirtti. Çalışanlar, gönüllü fazla mesailerle üretimi ayakta tutmaya çalışıyor.

Euskirchen Belediye Başkanı Sacha Reichelt, şirketi ziyaret ederek destek sözü verdi. Mali yardım sağlanamasa da alternatif destek yolları araştırılıyor. Polis, saldırganların tanınmış bir siber suç örgütüyle bağlantılı olabileceğini ve hızla yayılan bir kötü amaçlı yazılım kullandığını öne sürüyor.

1919’da kurulan Fasana, sofraların vazgeçilmezi peçeteleriyle tanınıyor. Mart 2025’te Powerparc AG tarafından devralınan şirket, şimdi yeni bir sahiplik sürecine hazırlanıyor.

Siber güvenlik uzmanları, saldırının sektöre yönelik artan tehditlerin bir örneği olduğunu vurguluyor. Fasana’nın iflası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin siber savunmalarını güçlendirme ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.