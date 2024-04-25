Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi

Bursa'da hacze giden 2 avukat ve 1 icra memurunun darp edilmesi şikayetinden sonra soruşturma başlatıldı.

Bursa Barosu meydana gelen şiddet olayının ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada olayın dün gerçekleştiği belirtilirken bu saldırının kabul edilemeyeceği ifade edildi. Avukatlara yönelik saldırıların sonlanmasına ilişkin talep edilen yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekliği açıklandı.

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada bu şiddet olayının takipçisi olunacağını ve olayın faillerinin en yüksek cezayı alması için sürecin yakından takipçisi olunacağı belirtildi.