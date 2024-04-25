Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi

Kaynak: İHA
Hacze giden memur ve avukatlar darp edilip geri gönderildi
Hacze giden icra memuru ve avukatlar darp edildikten sonra geri döndü.Bursa'da hacze giden 2 avukat ve 1 icra memuru haczetmeye gittikleri evde darp edildi. Darp olayı ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa'da hacze giden 2 avukat ve 1 icra memurunun darp edilmesi şikayetinden sonra soruşturma başlatıldı.

Bursa Barosu meydana gelen şiddet olayının ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada olayın dün gerçekleştiği belirtilirken bu saldırının kabul edilemeyeceği ifade edildi. Avukatlara yönelik saldırıların sonlanmasına ilişkin talep edilen yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekliği açıklandı.

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada bu şiddet olayının takipçisi olunacağını ve olayın faillerinin en yüksek cezayı alması için sürecin yakından takipçisi olunacağı belirtildi.

Son Haberler
Diyarbakır’ın göbeğinde silahlı saldırı Gündem
Diyarbakır’ın göbeğinde silahlı saldırı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı Gündem
Yargıtay Başkanı 25. turda da sonuç çıkmadı
ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü Dünya
ABD'de dinmek bilmeyen üniversite olaylarının iç yüzü
Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor Yaşam
Türk Dünyası’nın aksakalı Dr. Nefi Demirci uğurlanıyor
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi Gündem
Çanakkale Kara Savaşlarının 109. yılında 57. Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi