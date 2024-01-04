Hadise ve Murat Boz New York'ta konser verecek

Kaynak: Haber Merkezi
Hadise ve Murat Boz New York'ta konser verecek
Ünlü şarkıcılar Hadise Açıkgöz ve Murat Boz, 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde 6 Ocak Cumartesi günü Manhattan'daki New York City Center’da gerçekleşecek konserde sahneye çıkacak.

Hadise ve Murat Boz'un 6 Ocak'taki New York konserinde 75 kişilik büyük bir ekip görev yapacak. Sahnede birer saat yer alacak ikili, konserin finalinde ilk kez canlı performansla düet yapacak.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı şerefine İstiklal Marşı ile açılacak konserin geçtiğimiz aylarda yapılması planlandı fakat teknik aksaklıklar nedeniyle bu aya kaldı.

“HADİSE’MLE BİRLİKTE KONSERİMİZ OLACAK”

Murat Boz, geçen ay New York'ta vereceği konserden bahsederek, "Hadise'mle birlikte New York'ta bir konserimiz olacak. Umarım vize konuları düzgün bir şekilde sonuçlanır ve harika bir konser veririz. Şu an için hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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